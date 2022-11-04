Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» в финале женского Кубка России

Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» в финале женского Кубка России
Комментарии

Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев высказался о победе своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче финала Кубка России по футболу.

«Игра получилась напряженной, другого от финала ожидать и не стоило. Мы прекрасно знали силу «Зенита» и готовились к матчу. Многое из того, что мы тренировали удалось реализовать. Считаю, что мы абсолютно заслуженно победили. Финал на «Газпром Арене» – это исторический момент для женского футбола. Это один из главных стадионов страны. Приятно, что матч провели здесь. Огромное спасибо принимающей стороне и организаторам за праздник футбола», — приводит слова Зиновьева пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Отметим, что ЦСКА выиграл второй подобный трофей. Предыдущая победа армейцев датируется 2017 годом.

«Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией! «Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022