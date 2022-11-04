Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» в финале женского Кубка России

Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев высказался о победе своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче финала Кубка России по футболу.

«Игра получилась напряженной, другого от финала ожидать и не стоило. Мы прекрасно знали силу «Зенита» и готовились к матчу. Многое из того, что мы тренировали удалось реализовать. Считаю, что мы абсолютно заслуженно победили. Финал на «Газпром Арене» – это исторический момент для женского футбола. Это один из главных стадионов страны. Приятно, что матч провели здесь. Огромное спасибо принимающей стороне и организаторам за праздник футбола», — приводит слова Зиновьева пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Отметим, что ЦСКА выиграл второй подобный трофей. Предыдущая победа армейцев датируется 2017 годом.