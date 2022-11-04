Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» в финале женского Кубка России
Поделиться
Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев высказался о победе своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче финала Кубка России по футболу.
«Игра получилась напряженной, другого от финала ожидать и не стоило. Мы прекрасно знали силу «Зенита» и готовились к матчу. Многое из того, что мы тренировали удалось реализовать. Считаю, что мы абсолютно заслуженно победили. Финал на «Газпром Арене» – это исторический момент для женского футбола. Это один из главных стадионов страны. Приятно, что матч провели здесь. Огромное спасибо принимающей стороне и организаторам за праздник футбола», — приводит слова Зиновьева пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.
Отметим, что ЦСКА выиграл второй подобный трофей. Предыдущая победа армейцев датируется 2017 годом.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21
Партнерский контент