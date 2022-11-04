Тухель: хотел работать в «Челси» на долгосрочную перспективу, но владельцы хотели другого

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал своё увольнение из лондонской команды.

«Моё увольнение? Да, я был расстроен. И мне грустно, потому что я думаю, что моя работа в «Челси» не была завершена. У меня были фантастические отношения с игроками. У нас были фантастические отношения со всем персоналом команды.

Я хотел работать вместе, будучи настроенным на долгосрочную перспективу. Я был готов пройти долгий путь, потому что чувствовал себя счастливым в «Челси», но у владельцев было другое виденье, и я должен был принять это», — приводит слова немецкого тренера The Hindu.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (1:0). Во главе лондонского клуба Тухель провёл 99 матчей, выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

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