Первая победа за 16 матчей — в видеообзоре встречи «Химок» и «Оренбурга»

егодня, 4 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 50-й минуте счёт в игре открыл Александр Руденко. Александр Зуев получил мяч на правом фланге, обработал его и навесил к дальней штанге. После этого Руденко выполнил неточную скидку, после которой мяч отскочил от защитника обратно к нему, после чего форвард мощно пробил под перекладину.
На 66-й минуте преимущество подмосковного клуба увеличил Бутта Магомедов. Александр Долгов подобрал мяч после выноса, который совершили оренбуржцы. Он покатил его вдоль линии штрафной на Магомедова, который быстро обработал мяч напротив штанги и кручёным ударом поразил ворота гостей.
Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 22 очка.
- 4 ноября 2022
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