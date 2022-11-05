«Ювентус» намерен подписать Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ»

«Ювентус» заинтересован в приглашении вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в свою команду в качестве замены для Войцеха Щенсного. Об этом сообщает Calciomercato.com.

23-летний Доннарумма выступает за «ПСЖ» с начала прошлого сезона, в котором за 17 проведённых встреч во французской Лиге 1 пропустил 17 мячей, а также провёл пять игр «на ноль». В нынешнем сезоне итальянец сыграл во внутреннем чемпионате уже 13 матчей, в которых в его ворота забили всего восемь мячей, а восемь встреч прошли без пропущенных голов.

Доннарумма является воспитанником «Милана», в структуре которого находился с 2013 по 2021 год. Действующее соглашение Джанлуиджи с «ПСЖ» действует до 2026 года.

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