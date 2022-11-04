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Тен Хаг заявил, что сборная Англии один из фаворитов чемпионата мира

Тен Хаг заявил, что сборная Англии один из фаворитов чемпионата мира
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что считает сборную Англии по футболу одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«У Англии действительно очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть чемпионат мира, потому что у них по-настоящему сильный состав. Прежде всего я сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», но сборная Англии должна быть одним из фаворитов, безусловно», — приводит слова нидерландского специалиста ESPN.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом. В составе «Манчестер Юнайтед» выступают защитники Люк Шоу и Гарри Магуайр, считающиеся одними из претендентов на включение в состав национальной команды.

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