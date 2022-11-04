Тен Хаг заявил, что сборная Англии один из фаворитов чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что считает сборную Англии по футболу одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«У Англии действительно очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть чемпионат мира, потому что у них по-настоящему сильный состав. Прежде всего я сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», но сборная Англии должна быть одним из фаворитов, безусловно», — приводит слова нидерландского специалиста ESPN.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом. В составе «Манчестер Юнайтед» выступают защитники Люк Шоу и Гарри Магуайр, считающиеся одними из претендентов на включение в состав национальной команды.

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