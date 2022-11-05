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Владелец «Ромы» хочет продлить контракт с Жозе Моуринью и инвестировать в клуб

Владелец «Ромы» хочет продлить контракт с Жозе Моуринью и инвестировать в клуб
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Владелец итальянского футбольного клуба «Рома» Дэн Фридкин хочет продлить контракт с нынешним главным тренером римской команды Жозе Моуринью, сообщает Corriere dello Sport.

Действующий контракт португальского специалиста истекает в 2024 году, однако переговоры о новом соглашении могут начаться уже сейчас, ввиду заинтересованности в продолжении сотрудничества обеих сторон.

По информации источника, Моуринью счастлив в «Роме», ему нравится работа с игроками и персоналом клуба. Владельцы прорабатывают с ним варианты дальнейших инвестиций с целью усиления состава команды.

Моуринью возглавил римский клуб в 2021 году. Под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций летом 2022 года.

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