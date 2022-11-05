Футболистки ЦСКА праздновали в джакузи, Коваленко разбили губу. Фото финала Кубка России

Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» в финале Кубка России 2:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Лучшие кадры финала Кубка России «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев высказался о победе своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче финала Кубка России по футболу.
«Игра получилась напряжённой, другого от финала ожидать и не стоило. Мы прекрасно знали силу «Зенита» и готовились к матчу. Многое из того, что мы тренировали, удалось реализовать. Считаю, что мы абсолютно заслуженно победили. Финал на «Газпром Арене» – это исторический момент для женского футбола. Это один из главных стадионов страны. Приятно, что матч провели здесь. Огромное спасибо принимающей стороне и организаторам за праздник футбола», — приводит слова Зиновьева пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.
- 5 ноября 2022
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