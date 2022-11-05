«Жирона» победила «Атлетик» и поднялась на шесть позиций в таблице Примеры

Вечером 4 ноября на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоялся стартовый матч 13-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
В первом тайме забитых мячей не было. На 67-й минуте центральный защитник «Жироны» Давид Лопес вывел свою команду вперёд – ему ассистировал полузащитник Алеш Гарсия. А на 75-й бело-красные удвоили своё преимущество: на этот раз Давид Лопес записал в актив голевую передачу, а точный удар нанёс Иван Мартин. «Атлетик» довольно скоро отыграл один мяч (он на счету вышедшего на замену Горки Гурусеты), но спастись от поражения баскам не удалось.
У «Жироны» перед этим туром было 10 очков наряду с «Севильей» и «Кадисом» – команда находилась в районе зоны вылета. Теперь же каталонский клуб промежуточно занимает 12-е место в турнирной таблице. «Атлетик» же упустил шанс подняться в топ-пятёрку, и теперь его может опередить «Осасуна», у которой на одно очко меньше.
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