Иньяки Уильямс провёл 246-й матч подряд за «Атлетик», обновив рекорд 28-летней давности

28-летний нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс, выступающий за сборную Ганы, в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2) отметился одним из статистических достижений. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».

Как отмечает источник, этот матч стал для Уильямса 246-м подряд в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом среди полевых игроков в топ-5 европейских чемпионатов – Манфердом Бинцом, который провёл аналогичное количество матчей за «Айнтрахт» с 1987 по 1994 год.

Напомним, что Иньяки Уильямс провёл всю свою карьеру в «Атлетике». На его счету 101 забитый мяч и 56 результативных передач в 384 матчах за этот клуб. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.

Уильямс реализует рандеву с Рульи в матче с «Вильярреалом» (1:0).

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