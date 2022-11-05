«Приехали просто поиграть в футбольчик – и домой». Марцел Личка – о поражении от «Химок»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение в стартовом матче 16-го тура РПЛ на «Арене Химки» от «Химок» (0:2).



«Заслуженная победа «Химок». Потому что у них было больше желания и души сегодня забрать три очка. А мы приехали сюда как команда, которой понравился натуральный газон, хорошо подготовленный к игре, и которая хотела поиграть на нём в футбольчик. Просто зайти, поиграть в футбольчик – и поехать домой.



Счёт 2:0 в пользу «Химок» – заслуженный. Они играли так, как было нужно – были хороши в защите, быстро выходили в контратаки. А мы вообще не были агрессивны. Поэтому, я думаю, результат справедлив», – сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.



Первую за три месяца победу «Химкам» принесли голы Александра Руденко и Бутты Магомедова в начале второго тайма. «Оренбург» проиграл, но превзошёл соперника по количеству ударов всего (21 против 9) и в створ (10 против двух). Также команда Марцела Лички подала восемь угловых, тогда как «Химки» – один, и владела мячом 55% игрового времени.

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