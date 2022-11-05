Защитник «Лечче» Юмтити, арендованный у «Барселоны», получил травму в матче с «Удинезе»

28-летний французский защитник «Лечче» Самуэль Юмтити не сумел доиграть до конца выездную встречу 13-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1). Он был заменён на албанца Кастриота Дермаку на 57-й минуте.
Уходя с поля Юмтити демонстрировал, что его серьёзно беспокоят болезненные ощущения в области спины. О степени серьёзности полученного повреждения, на данный момент, не сообщалось.
Отметим, что в нынешнем сезоне Самуэль появился на поле лишь в третий раз, ещё в восьми встречах француз оставался в запасе. Согласно данным портала Transfermarkt, Юмтити с начала своей карьеры пропустил из-за различных травм и восстановления после них 623 дня.
«Лечче» арендовал Юмтити у «Барселоны» до конца сезона-2022/2023, а его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.
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