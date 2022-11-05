«Гвардиола не запомнился». Бушманов – о том, как ЦСКА выбил «Барселону» из первой ЛЧ

Экс-игрок московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов поделился воспоминаниями о том, как ровно 30 лет назад, 4 ноября 1992 года, армейцы обыграли «Барселону» на «Камп Ноу» в предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА. ЦСКА уступал 0:2 и победил 3:2, а первый мяч забил как раз Бушманов.



«Бывают такие матчи, когда явный фаворит проигрывает. Понятно, что «Барса» была фаворитом, они забили два быстрых мяча и посчитали, что дело сделано. На нас ничего не давило, никто от ЦСКА ничего не ждал и не требовал. Просто так сложилось. Тренеры нас правильно настроили: надо выйти и сыграть в футбол, получить удовольствие.



«Барселона» раньше времени расслабилась. Когда они пропустили первый и второй голы, стали нервничать. После третьего у них началась паника, они перешли на навал. В этот момент стало понятно, что можем выиграть матч. Это не их игра – грузить в штрафную верхом, бодаться. Тем более что наши защитники и вратарь играли надёжно в этом плане. Гвардиола? Больше в том матче мне запомнились Стоичков, а также Куман, который цементировал защиту. А игра у них шла через Лаудрупа. Гвардиола как-то не бросился в глаза. Хотя понятно, что тоже игрок высочайшего уровня», – приводит слова Бушманова «РБ Спорт».



Сезон-1992/1993 стал первым для Лиги чемпионов УЕФА после смены названия. Ранее турнир назывался Кубок европейских чемпионов. В том сезоне формат Лиги чемпионов предусматривал предварительный этап, а после – групповой турнир (две группы по четыре команды), лучшие команды которого встречались в финале. Победителем стал «Марсель», обыгравший в решающем матче «Милан».



ЦСКА в предварительном этапе Лиги чемпионов-1992/1993 обыграл исландский «Викингур» (1:0, 4:2) и «Барселону» (1:1, 3:2). В Москве автором гола армейцев стал Александр Гришин, на «Камп Ноу» забивали Евгений Бушманов, Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков. В группе с «Марселем», «Рейнджерс» и «Брюгге» российская команда заняла последнее место.