Вратарь «Факела» Свинов, арендованный у «Спартака», включил Акинфеева в топ-3 в РПЛ

22-летний российский вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов, арендованный у московского «Спартака», назвал тройку лучших голкиперов текущего сезона чемпионата России, включив в неё капитана ЦСКА – Игоря Акинфеева.

«Матвей Сафонов точно, несмотря на его две ошибки. Он столько выручал при 0:0, 1:0, 2:0. Видно, что защитники в «Краснодаре» чувствуют, что за спиной есть топовый вратарь, который может выручить.

Игорь Акинфеев. Он до сих пор играет на высшем уровне. В детстве он был моим кумиром, я всегда смотрел на него, просил маму купить перчатки, как у Акинфеева. Это топ-вратарь для России. У него были тяжелые травмы, но он все равно продолжает играть на таком уровне.

И Александр Селихов. Наверное, странно такое говорить, учитывая, что я вернусь в «Спартак», и он будет моим конкурентом. Но я всегда говорю честно. Мы с ним поддерживаем связь. Я его поздравляю, когда он проводит хороший матч, он мне пишет при хороших играх и поддерживает – при плохих. Он столько пропустил из-за травм, но сейчас так играет – это топ-уровень. Это говорит о нем как о психологически очень сильном не только вратаре, но и в целом человеке. Он выдержал – и играет на таком уровне», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Свинов принял участие в 12 встречах за «Факел» во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч, а в трёх матчах ему удалось отыграть на ноль.

Фанаты «Факела» проводили команду на матч с «Динамо».