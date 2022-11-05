Агент Даниила Денисова высказался о попадании игрока в расширенный список сборной

Александр Маньяков, руководитель агентства FM Sports Agency и представитель защитника московского «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал включение игрока в расширенный список национальной сборной России.



«Вызов в сборную? Это пока предварительный список. Вызов – это когда он едет на сборы. Когда поедет на сборы, тогда этот вопрос будет уместен. Пока это на бумаге.



Конечно, это стимул для игрока. Но часто было так, что Валерий Георгиевич и другие тренеры сборной включали игроков в расширенные списки, но они так ни одной игры и не провели. Так что пока рано о чём-то говорить. Не изменился ли Даниил? Абсолютно нет. Каким был, таким и остался. У него правильные воспитание и взгляды на жизнь», – приводит слова Маньякова Metaratings.



В нынешнем сезоне 20-летний Денисов играл за «Спартак» во всех 15 матчах в чемпионате России, суммарно проведя 1 182 минуты. На счету защитника также один забитый мяч – он отличился 27 августа в игре с «Факелом» (4:1). Большинство матчей он проводит на основной позиции (справа в обороне), однако в некоторых матчах Гильермо Абаскаль использует Денисова и в средней линии.