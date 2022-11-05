Тихонов: ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче между ЦСКА и «Пари НН», который состоится сегодня, 5 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. Армейцы притормозили, и, конечно, это видно по турнирной таблице. У «Пари НН» же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты в этой игре. Если у «Пари НН» срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, на данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 29 очков. У лидера, «Зенита», 39 очков.