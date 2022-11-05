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Алдонин: я бы с удовольствием принял участие в матче с ветеранской сборной Бразилии

Алдонин: я бы с удовольствием принял участие в матче с ветеранской сборной Бразилии
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о том, что «Телеспорт» предложил ветеранской сборной Бразилии 90 миллионов рублей за матч против сборной России 2008 года.

«Я бы с удовольствием принял участие в матче сборной России 2008 года с ветеранской сборной Бразилии. С радостью отношусь к таким матчам, не вижу ничего плохого в них и в этой инициативе. Это был бы больше шоу-матч, который состоялся бы для привлечения внимания к футболу. Да и в принципе, это была бы возможность увидеть своих друзей, с которыми пересекался в карьере. Спортивный результат точно не являлся бы мотивацией. Стоит ли этот матч 90 миллионов рублей? Я не готов такое обсуждать, это дела организаторов», — приводит слова Евгения Алдонина Metaratings.

Напомним, ранее источники сообщали, что в возможном матче ветеранских сборных России и Бразилии в составе последних могут сыграть Роналдиньо и Кафу.

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