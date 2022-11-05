Свинов рассказал, сколько фанатов недосчитается «Факел» весной из-за Fan ID

Вратарь «Факела» Илья Свинов поделился мнением о введении Fan ID в российском футболе.

Система идентификации болельщиков работает с начала нынешнего сезона РПЛ на пяти футбольных аренах – в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону. Ожидается, что весной к Fan ID будут подключены остальные 11 команд Российской Премьер-Лиги.

«Именно в Воронеже с Fan ID на матчи будут ходить много людей. Понятно, активные фанаты не посещают игры, и многие старые болельщики перестанут ходить. Но если и будут изменения на трибунах, то не сильно значимые. Недосчитаемся из-за Fan ID тысячи три-четыре.

Честно говоря, на мой взгляд, эта система сейчас, скорее, не нужна. Может быть, когда-то точка зрения поменяется, но пока так. Видно, что и без этой системы беспорядков нет. Но закон приняли – надо его исполнять», – цитирует Свинова «РБ Спорт».

Законопроект о внедрении Fan ID в отечественные турниры был принят в декабре 2021 года. С тех пор активные фанаты почти всех команд чемпионата России объявили бойкот на посещение матчей. В связи с этим посещаемость встреч РПЛ заметно уменьшилась.