Грэм Сунесс: не считаю, что Каземиро – великий игрок. Это просто хороший футболист
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Экс-футболист сборной Шотландии и «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением по поводу уровня игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
«Да, Каземиро будет делать разницу для команды. Но я не считаю, что это великий игрок. Вы вините меня, что я называю его просто хорошим футболистом. Но так и есть, он просто хорош, но не велик.
Он выступает на 7,5 из 10 каждую неделю. Для меня это означает, что он только хороший исполнитель в этой команде», – приводит слова Сунесса Clieusblog.
Напомним, Каземиро перешёл в «МЮ» летом нынешнего года из мадридского «Реала». В текущем сезоне бразильский опорный полузащитник провёл за клуб в АПЛ девять матчей, в которых записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.
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