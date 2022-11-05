Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Сунесс: не считаю, что Каземиро – великий игрок. Это просто хороший футболист

Грэм Сунесс: не считаю, что Каземиро – великий игрок. Это просто хороший футболист
Комментарии

Экс-футболист сборной Шотландии и «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением по поводу уровня игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

«Да, Каземиро будет делать разницу для команды. Но я не считаю, что это великий игрок. Вы вините меня, что я называю его просто хорошим футболистом. Но так и есть, он просто хорош, но не велик.

Он выступает на 7,5 из 10 каждую неделю. Для меня это означает, что он только хороший исполнитель в этой команде», – приводит слова Сунесса Clieusblog.

Напомним, Каземиро перешёл в «МЮ» летом нынешнего года из мадридского «Реала». В текущем сезоне бразильский опорный полузащитник провёл за клуб в АПЛ девять матчей, в которых записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Самые яркие покеры в АПЛ

Новость по теме
«Его одержимость победой удивила меня больше всего». Каземиро — о тен Хаге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022