Антон Зиньковский: в «Спартаке» подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поддержке, которую он получает от партнёров по команде и от болельщиков красно-белых.



«В чём секрет того, что трибуны скандируют моё имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?» (смеётся). Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещё спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал — и тебе кричат так». Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.