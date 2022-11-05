Киевское «Динамо» готовилось к матчу с «Черноморцем» в Молдове

После домашнего матча 6-го тура Лиги Европы с «Фенербахче» (0:2) киевское «Динамо» отправилось в молдавский Кишинёв для подготовки к матчу чемпионата Украины с «Черноморцем».
«Здесь у нашей команды запланирована тренировка на стадионе «Зимбру», а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с «Фенербахче». 5 ноября киевляне отправятся в Одессу», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, в шести матчах группового этапа Лиги Европы подопечные Мирчи Луческу набрали лишь одно очко, заняв последнее месте в своём квартете и покинув турнир.
На данный момент киевляне занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидера, «Днепра», 12 очков. Матч «Черноморец» — «Динамо» состоится завтра, 6 ноября.
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