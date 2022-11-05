Гулиев: игроков «Химок» не нужно настраивать на матчи. Мы уже не маленькие — всё понимаем

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев поделился эмоциями после победы над «Оренбургом» (2:0) и настрое команды на матчи.
«Первые мысли после победы? Ничего особенного — наконец выиграли. Сразу же пошли друг друга поздравлять, затем поблагодарили болельщиков. Всё-таки долго ждали победу.
Игроков «Химок» не нужно настраивать на матчи. Мы уже не маленькие — всё понимаем. Слова излишни. Каждый знает, что наконец нужно показать результат. Не просто сесть сзади и ловить соперника — нужно самим показать достойную игру.
Играли хорошо, да и «Оренбург» здорово смотрелся. Получилась достойная игра. Мы наконец реализовали свои моменты, заодно сыграли уверенно в обороне. Главное, что не боимся», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Химки» занимают 15-е, предпоследнее, место в РПЛ после 16 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей из московского «Торпедо» на шесть очков.
- 5 ноября 2022
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