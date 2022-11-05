«Как камень с плеч упал!» Илья Садыгов высказался о первой за 16 матчей победе «Химок»

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов прокомментировал победу клуба в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (2:0). «Химки» прервали серию из 15 матчей без побед во всех турнирах.



«Как камень с плеч упал! Тяжело, когда так долго не можешь победить. На «Химки» было большое давление со всех сторон. Самое главное, что мы наконец смогли одержать победу.



Как настраивал Гогниев? Как обычно. В матче с «Оренбургом» смогли выполнить то, что просили тренеры», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Благодаря победе над «Оренбургом» подмосковный клуб набрал 12 очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.