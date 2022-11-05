«Я был напуган». Мануэль Нойер рассказал о борьбе с раком кожи

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своей реакции на диагноз. Ранее немецкий футболист сообщил, что был болен раком кожи.



«Должен признаться, что сначала я был напуган. Но потом мне стало ясно, что если я подойду к этому с умом и приму правильные решения, то болезнь уйдёт, и я буду в безопасности. Не надо бояться. Мне пришлось побороться, и теперь у меня есть небольшой шрам рядом с носом. Я перенёс три операции из-за этой болезни», — приводит слова Нойера RTL.de.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). С «Баварией» вратарь выиграл 10 чемпионатов Германии, пять Кубков Германии, семь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.

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