«Я был напуган». Мануэль Нойер рассказал о борьбе с раком кожи

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своей реакции на диагноз. Ранее немецкий футболист сообщил, что был болен раком кожи.
«Должен признаться, что сначала я был напуган. Но потом мне стало ясно, что если я подойду к этому с умом и приму правильные решения, то болезнь уйдёт, и я буду в безопасности. Не надо бояться. Мне пришлось побороться, и теперь у меня есть небольшой шрам рядом с носом. Я перенёс три операции из-за этой болезни», — приводит слова Нойера RTL.de.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). С «Баварией» вратарь выиграл 10 чемпионатов Германии, пять Кубков Германии, семь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
- 5 ноября 2022
-
09:59
-
09:50
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
08:29
-
07:37
-
07:03
-
06:37
-
06:27
-
06:10
-
05:49
-
05:49
-
05:34
-
05:16
-
05:00
-
04:55
-
04:32
-
04:12
-
03:54
-
03:44
-
03:16
-
03:13
-
03:00
-
02:58
-
02:27
-
02:16
-
02:02
-
01:57
-
01:46
-
01:43