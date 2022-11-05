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«Сочи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

«Сочи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов).

Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находится на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх и отстаёт от лидирующего «Зенита» (39) на семь очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге «Спартак» в матче с «Сочи» дома одержал победу с крупным счётом — 3:0. Дублем отметился Квинси Промес, ещё один мяч на свой счёт записал Антон Зиньковский.

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