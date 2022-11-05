«Сочи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
Поделиться
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов).
Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находится на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх и отстаёт от лидирующего «Зенита» (39) на семь очков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге «Спартак» в матче с «Сочи» дома одержал победу с крупным счётом — 3:0. Дублем отметился Квинси Промес, ещё один мяч на свой счёт записал Антон Зиньковский.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
09:59
-
09:50
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
08:29
-
07:37
-
07:03
-
06:37
-
06:27
-
06:10
-
05:49
-
05:49
-
05:34
-
05:16
-
05:00
-
04:55
-
04:32
-
04:12
-
03:54
-
03:44
Партнерский контент