Клопп: игроки не виноваты, что ЧМ-2022 пройдёт в Катаре. Не они позволили этому случиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.



«Я смотрел документальный фильм о том, как было объявлено, что Россия и Катар станут странами-хозяйками чемпионатов мира. Мы все знаем, как это произошло. Ни одно юридическое дело впоследствии ни к чему не привело. Что тут скажешь? Но это было 12 лет назад. Катар получил право провести турнир, он пройдёт там.



Я смотрю на это со спортивной точки зрения, но мне не нравится, что журналисты вынуждают игроков делать заявления и высказываться против Катара. Игроки не виноваты в том, что чемпионат мира пройдёт в Катаре. Они футболисты, и это турнир, в котором они должны принять участие и сделать всё возможное для успеха своих сборных. Это не имеет ничего общего с обстоятельствами [получения Катаром права принимать ЧМ].



Не ставьте Гарета Саутгейта в ситуации, когда ему приходится говорить о нарушении прав человека и прочем. У него есть своё мнение, но он не политик, и я не политик. Он тренер сборной Англии — так пусть делает свою работу. Не стоит постоянно спрашивать об отношении игроков и тренеров к ЧМ в Катаре. Как будто это что-то изменит. Есть другие люди, которые позволили этому случиться», — приводит слова Клоппа The Guardian.