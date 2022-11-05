«Хочу увидеть победу «пушкарей» в Премьер-лиге». Рэпер 21 Savage поддержал «Арсенал»

Известный американский рэпер 21 Savage поддержал лондонский «Арсенал» в одной из своих новых песен.

Рэперы 21 Savage и Drake выпустили новый совместный альбом «Her Loss». В треке «Circo Loco» 21 Savage произносит: «Все ещё хочу увидеть победу «пушкарей» в Премьер-лиге». Рэпер родился в столице Великобритании и является давним болельщиком «канониров».

«Арсенал» занимает первую строчку в таблице английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 31 очко после 12 сыгранных туров. Команда Микеля Артеты опережает ближайших преследователей из «Манчестер Сити» на два очка. Следующий матч лондонцы проведут завтра, 6 ноября. Их соперником будет «Челси».

Напомним, «Арсенал» не выигрывал АПЛ с 2004 года. Всего «канониры» становились чемпионами Англии 13 раз.

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