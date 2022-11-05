«ПСЖ» планирует продлить контракт с Маркиньосом до лета 2027 года

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может продлить сотрудничество с французским клубом, сообщает L'Equipe.



По информации источника, руководство «ПСЖ» намерено заключить с 28-летним бразильским футболистом новый контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Переговоры о продлении соглашения ведутся между сторонами на протяжении года, и в последнее время их интенсивность повысилась. Действующий контракт Маркиньоса с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.



Напомним, Маркиньос перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 и забил один гол. В составе парижского клуба Маркиньос является чемпионом Франции (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезоны-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) страны.

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