«ПСЖ» планирует продлить контракт с Маркиньосом до лета 2027 года

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может продлить сотрудничество с французским клубом, сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство «ПСЖ» намерено заключить с 28-летним бразильским футболистом новый контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Переговоры о продлении соглашения ведутся между сторонами на протяжении года, и в последнее время их интенсивность повысилась. Действующий контракт Маркиньоса с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, Маркиньос перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 и забил один гол. В составе парижского клуба Маркиньос является чемпионом Франции (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезоны-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) страны.
- 5 ноября 2022
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
09:59
-
09:50
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
08:29
-
07:37
-
07:03
-
06:37
-
06:27
-
06:10
-
05:49
-
05:49
-
05:34
-
05:16
-
05:00
-
04:55
-
04:32
-
04:12
-
03:54
-
03:44