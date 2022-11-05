Вратарь «Зенита» Кержаков: мне советуют брать на поле табуретку

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал тот факт, что петербуржцы пропустили всего пять мячей в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Многие подтрунивают на эту тему, не только футболисты. Мне присылали фотографию, где вратарь стоит в любительской лиге с кальяном. Кто-то советует брать на поле табуретку. На самом деле, когда соперник практически не атакует, для вратаря это худшая ситуация. Когда ты всё время в работе, ты делаешь то, что привык делать на тренировках. Нередко ловишь кураж, и даже если команда про­игрывает, а ты кучу моментов наотбивал, чувствуешь себя удовлетворённым. Если же ты сыграл на ноль в матче, где [не было] ни одного момента, психологически это непросто. Ты всё время сфокусирован, сосредоточен, а после игры ощущаешь не удовлетворение, а какую-то придавленность.

Сохранять концентрацию? Очень сложно. В день матча ты настраиваешься, утром проводишь разминку, потом ​разминку перед игрой. Звучит стартовый свисток, и должно быть какое-то продолжение, а его нет! Проходит десять минут, двадцать, тридцать. Нет мяча!

Болельщиков лучше слышно? Во время матча с «Оренбургом» мне кричали: «Иди к нам, посиди!», — приводит слова Михаила Кержакова официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после первого круга, набрав 39 очков. Команда идёт без поражений, разница мячей — 44:5.