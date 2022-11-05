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Коул: «Челси» — самая успешная команда Англии за 20 лет. «Арсенал» ещё ничего не достиг

Коул: «Челси» — самая успешная команда Англии за 20 лет. «Арсенал» ещё ничего не достиг
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Бывший защитник лондонского «Челси» Джо Коул сравнил действующий состав «синих» с «Арсеналом».

«Я считаю, «Арсенал» установил для себя высокие стандарты. Мне нравится то, что они делают. Мне нравится то, как играет «Арсенал», а я давно не говорил такого. Мне нравится Микель Артеты и то, что он делает, как он настраивает команду. Мне нравятся их молодые футболисты. Пока «Арсенал» ничего не достиг, но они на правильном пути.

Мы должны признать, что «Челси» играл на совершенно на другом уровне последние 20 лет. «Челси» — самая успешная команда за страны за это время. Я чувствую, что «Челси» ещё способен конкурировать и очень скоро превзойдёт «Арсенал», — приводит слова Коула The Sun.

«Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, «Челси» расположился на шестой позиции. Команды сыграют между собой завтра, 6 ноября.

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