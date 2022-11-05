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Форвард «Химок» Садыгов: уверен, что теперь попрёт. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем

Форвард «Химок» Садыгов: уверен, что теперь попрёт. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов выразил надежду на успешные результаты команды после победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). «Химки» прервали серию без побед, которая составляла 15 матчей во всех турнирах.

«Верю, что теперь попрёт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем. Думаю, что сейчас всё будет хорошо», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Благодаря победе в матче с «Оренбургом» подмосковный клуб набрал 12 очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре «Химки» встретятся с «Сочи» 13 ноября.

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