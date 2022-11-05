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Сборная России сыграет с Узбекистаном 20 ноября

Сборная России сыграет с Узбекистаном 20 ноября
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Определился второй соперник национальной команды России в период ноябрьского сбора. Им стала сборная Узбекистана. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт 20 ноября в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.

Команда Узбекистана занимает 77 место в рейтинге ФИФА. Возглавляет сборную словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого Узбекистан выиграл семь последних матчей. Национальные команды России и Узбекистана впервые сыграют между собой.

Ранее, 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе команда Валерия Карпина встретится со сборной Таджикистана. Матч начнётся в 18:00 мск.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Кыргызстана (2:1).

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