Милнер — об отказе от алкоголя: устал считать, сколько раз слышал: «Да ладно тебе, выпей»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о своём решении не употреблять алкоголь на протяжении всей профессиональной карьеры.
«Я уже устал считать, сколько раз люди говорили: «Да ладно тебе, выпей» или «Хочу увидеть, как ты выпьешь свой первый бокал». Вероятно, они бы пожалели, если бы увидели это. Я мог бы стать неконтролируемым. Не знаю, я мог бы лезть обниматься или целоваться.
Алкоголь — это не лучшая вещь? Верно, я не хочу к этому притрагиваться. После тренировки я буду отрабатывать угловые и штрафные, а не играть в PlayStation. Со временем всё меняется. Пять лет назад после каждый тренировки я отрабатывал удары по воротам, и это приносило свои плоды. Когда становишься старше, уже не может работать с мячом каждый день после тренировок, и ищешь другие пути развития. Теперь, возвращаясь домой, я занимаюсь йогой», — приводит слова Милнера The Guardian.
Напомним, Милнер дебютировал в АПЛ в 2002 году в составе «Лидс Юнайтед». С тех пор футболист не употребляет алкоголь. Следующий матч в АПЛ станет для Милнера 600-м.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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