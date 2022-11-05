Мостовой: ничего не знаю о сборной Узбекистана. Но в СССР оттуда были хорошие команды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о планируемом матче национальной команды с Узбекистаном.



«Ничего не знаю о сборной Узбекистана. Даже не припомню, встречались ли мы с этим соперником. Единственное, точно знаю, что ещё в моё время — во времена СССР — оттуда были хорошие команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск. Ранее команда Валерия Карпина отправится в гости к Таджикистану. первый матч ноябрьского сбора состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск.