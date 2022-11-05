Мостовой: ничего не знаю о сборной Узбекистана. Но в СССР оттуда были хорошие команды
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о планируемом матче национальной команды с Узбекистаном.
«Ничего не знаю о сборной Узбекистана. Даже не припомню, встречались ли мы с этим соперником. Единственное, точно знаю, что ещё в моё время — во времена СССР — оттуда были хорошие команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск. Ранее команда Валерия Карпина отправится в гости к Таджикистану. первый матч ноябрьского сбора состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск.
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