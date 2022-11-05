Педри: тяжело переношу поражения везде, даже в видеоиграх

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри признался, что ему трудно мириться с поражениями.



«Я очень тяжело переношу поражения. Ненавижу проигрывать где бы то ни было, даже в видеоиграх. Если проиграю, то предпочту уступить Месси или Роналду.



Мне нравится давать зрителям привлекательный, хорошо сыгранный футбол. Но, честно говоря, не всегда получаю удовольствие от игры. Я доволен, когда побеждаю. В этом состоит основная цель», — приводит слова Педри El Pais.



Напомним, Педри перешёл в «Барселону» из клуба «Лас-Пальмас» в 2020 году. В нынешнем сезоне 19-летний испанский футболист принял участие в 12 матчах испанской Примеры и забил два гола. С 2021 года Педри вызывается в национальную команду Испании.

«Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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