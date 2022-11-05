Педри назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о командах, претендующих на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Помимо Испании, причислил бы к фаворитам Аргентину с Лионелем Месси, который по-прежнему остаётся лучшим. Он собирается отправиться на свой последний чемпионат мира и сделает всё возможное, чтобы выиграть турнир. Ещё назвал бы среди фаворитов сборные Франции и Бразилии. Это две всесторонне развитые команды, который, возможно, по уровню немного выше остальных. Не списываю со счетов и Нидерланды. Френки де Йонг постоянно говорит мне, что у них очень сильная команда, и они собираются произвести фурор. Я уже сказал ему, чтобы они не забывали про нас», — приводит слова Педри El País.