Педри назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о командах, претендующих на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Помимо Испании, причислил бы к фаворитам Аргентину с Лионелем Месси, который по-прежнему остаётся лучшим. Он собирается отправиться на свой последний чемпионат мира и сделает всё возможное, чтобы выиграть турнир. Ещё назвал бы среди фаворитов сборные Франции и Бразилии. Это две всесторонне развитые команды, который, возможно, по уровню немного выше остальных. Не списываю со счетов и Нидерланды. Френки де Йонг постоянно говорит мне, что у них очень сильная команда, и они собираются произвести фурор. Я уже сказал ему, чтобы они не забывали про нас», — приводит слова Педри El País.
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