Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче сборных России и Узбекистана

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал мнение о товарищеском матче сборных России и Узбекистана.



«Россия обязана играть контрольные встречи! Сейчас были приглашены в команду многие молодые игроки — у них есть перспектива. Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи, которые только возможно. Без разницы, с кем — с Таджикистаном или с Узбекистаном. Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск. Перед этим команда Валерия Карпина отправится в гости к Таджикистану. Первый матч ноябрьского сбора состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск.