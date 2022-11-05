Карло Анчелотти: брак Моуринью и «Ромы» идеален. Он великий тренер

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своём коллеге из итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я знаю Жозе много лет и считаю, что «Рома» изменила его. Это идеальный брак как для самого Моуринью, так и для «Ромы». Он великий футбольный тренер. В чём он не поменялся? Его честность и интеллект не изменились», — приводит слова итальянского тренера Football Italia.

59-летний португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу Конференций по итогам сезона-2021/2022. Всего во главе итальянской команды специалист провёл 73 матча.

В текущем сезоне «Рома» Моуринью занимает четвёртую строчку после 12 туров, набрав 25 очков. Также римская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

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