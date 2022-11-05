Карло Анчелотти: брак Моуринью и «Ромы» идеален. Он великий тренер

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своём коллеге из итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.
«Я знаю Жозе много лет и считаю, что «Рома» изменила его. Это идеальный брак как для самого Моуринью, так и для «Ромы». Он великий футбольный тренер. В чём он не поменялся? Его честность и интеллект не изменились», — приводит слова итальянского тренера Football Italia.
59-летний португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу Конференций по итогам сезона-2021/2022. Всего во главе итальянской команды специалист провёл 73 матча.
В текущем сезоне «Рома» Моуринью занимает четвёртую строчку после 12 туров, набрав 25 очков. Также римская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 5 ноября 2022
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
11:55
-
11:47
-
11:44
-
11:35
-
11:16
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:41