«Сочи» — «Спартак»: Промес вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Команды встречаются на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче на седьмой минуте. Денисов с правого фланга идеально навесил в штрафную, Промес опередил Маргасова и пробил головой в левый угол ворот — Заболотный сумел только коснуться мяча перчаткой. «Спартак» впереди — 1:0.
Перед матчем хозяева занимали девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находился на второй строчке — команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх.
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