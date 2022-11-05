«Сочи» — «Спартак»: Промес вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Команды встречаются на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче на седьмой минуте. Денисов с правого фланга идеально навесил в штрафную, Промес опередил Маргасова и пробил головой в левый угол ворот — Заболотный сумел только коснуться мяча перчаткой. «Спартак» впереди — 1:0.

Перед матчем хозяева занимали девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находился на второй строчке — команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх.