Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Мы рады объявить о том, что достигли договорённости с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.
К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
- 5 ноября 2022
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