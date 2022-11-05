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Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России

Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мы рады объявить о том, что достигли договорённости с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

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