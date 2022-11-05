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Бен Чилуэлл пропустит чемпионат мира в Катаре

Бен Чилуэлл пропустит чемпионат мира в Катаре
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Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл из-за травмы не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«После травмы, полученной в нашей недавней игре с «Динамо» Загреб, Бену сделали сканирование подколенного сухожилия.

Результаты показывают, что Бен получил серьёзную травму. К сожалению, ожидается, что защитник пропустит чемпионат мира.

Теперь Бен приступит к программе реабилитации в медицинском отделении клуба», — написано в заявлении.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.

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