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Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе

Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным.

В данное время это не играет большой роли, но по футбольным канонам тренер сборной должен быть задействован только в сборной, а не где-то ещё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Карпин также возглавляет «Ростов». С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина сыграют в двух товарищеских встречах — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

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