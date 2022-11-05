Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным.
В данное время это не играет большой роли, но по футбольным канонам тренер сборной должен быть задействован только в сборной, а не где-то ещё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Карпин также возглавляет «Ростов». С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина сыграют в двух товарищеских встречах — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).
- 5 ноября 2022
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
-
12:10