Александр Тарханов считает правильным решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов заявил, что считает правильным решение Российского футбольного союза продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным. Он работает со сборной, все его знают. Карпин следит за футболистами. В тех же матчах с Узбекистаном и Таджикистаном много игроков, которых Карпин хочет посмотреть уже на уровне сборной», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда смогла квалифицироваться в стыковые матчи за право участия на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, но не сыграла в них по решению ФИФА и УЕФА. Сегодня, 5 ноября, было объявлено о продлении контракта Карпина с РФС до 2024 года.
- 5 ноября 2022
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