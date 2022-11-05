Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не примет участия в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за травмы, сообщает официальный сайт парижского клуба.

У аргентинца диагностировано воспаления ахиллова сухожилия. Он останется под наблюдением медицинского штаба «ПСЖ» в качестве меры предосторожности. Сообщается, что на следующей неделе Лионель возобновит коллективные тренировки.

Кроме Месси, игру с «Лорьяном» также пропустят голкипер Кейлор Навас, защитник Преснел Кимпембе и полузащитник Фабиан Руис.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Парижская команда — единственный клуб из топ-5 лиг Европы, до сих пор не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне. «Лорьян» расположился на четвёртой строчке таблицы, отставая от «ПСЖ» на восемь очков.

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