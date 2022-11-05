Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не примет участия в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за травмы, сообщает официальный сайт парижского клуба.
У аргентинца диагностировано воспаления ахиллова сухожилия. Он останется под наблюдением медицинского штаба «ПСЖ» в качестве меры предосторожности. Сообщается, что на следующей неделе Лионель возобновит коллективные тренировки.
Кроме Месси, игру с «Лорьяном» также пропустят голкипер Кейлор Навас, защитник Преснел Кимпембе и полузащитник Фабиан Руис.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Парижская команда — единственный клуб из топ-5 лиг Европы, до сих пор не потерпевший ни одного поражения в текущем сезоне. «Лорьян» расположился на четвёртой строчке таблицы, отставая от «ПСЖ» на восемь очков.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
- 5 ноября 2022
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25