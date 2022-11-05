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«Арис» Лимасол Кокорина поздравил Олега Блохина с 70-летием

«Арис» Лимасол Кокорина поздравил Олега Блохина с 70-летием
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Футбольный клуб «Арис» из Лимасола поздравил легендарного советского и украинского нападающего и тренера Олега Блохина с 70-летием на своей официальной странице в «Телеграме».

Блохин выступал за киевское «Динамо» и сборную СССР. В составе киевской команды Блохин стал семикратным чемпионом СССР. За сборную страны нападающий забил 42 гола в 112 играх. В кипрском «Арисе» форвард завершил игровую карьеру в 1990 году. За клуб из Лимасола Блохин сыграл 22 матча, в которых забил пять голов.

Олег Блохин выигрывал «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года по версии издания France Football — в 1975 году. Нападающий является единственным футболистом в истории чемпионатов Кипра, выигрывавшим данную награду.

В качестве главного тренера Блохин работал в футбольном клубе «Москва», греческом «ПАОК», киевском «Динамо» и в других командах.

Примечательно, что сейчас за кипрский «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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