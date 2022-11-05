Чилуэлл — о травме: ЧМ всегда был моей мечтой. К сожалению, воплотить её теперь невозможно

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Бенджамин Чилуэлл высказался о травме и пропуске предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«После травмы передней крестообразной связки я много работал, чтобы убедиться, что буду готов к чемпионату мира. Это всегда было моей мечтой. К сожалению, после прохождения медицинских тестов и получения результатов воплотить эту мечту стало невозможно. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы как можно скорее вернуться в строй в «Челси». Спасибо за сообщения со словами поддержки», — написал Чилуэлл на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.