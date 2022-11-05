«Спартак» ни разу не обыграл «Сочи» на выезде за три года. Общий счёт — 6:1 в пользу южан

Московский футбольный клуб «Спартак» не может одержать победу в Сочи на стадионе «Фишт» над местным «Сочи» на протяжении четырёх матчей.
«Спартак» и «Сочи» встречались на домашнем стадионе южного клуба четыре раза: дважды в 2020 году, один раз в 2021 году и сегодня, 5 ноября 2022 года. Во всех встречах на стадионе «Фишт» красно-белые теряли очки. Дважды был зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев, однажды «Сочи» разгромил «Спартак» 3:0. В матче второго круга текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, общий счёт в противостоянии стал 6:1 в пользу сочинцев.
Напомним, как происходили события в последней встрече команд. «Спартак» открыл счёт в игре на седьмой минуте — отличился нападающий Квинси Промес. В концовке первого тайма защитник «Сочи» Кирилл Заика сравнял счёт. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 16 сыгранных матчей, «Сочи» расположился на девятой строчке.
- 5 ноября 2022
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