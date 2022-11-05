Баженов — о «Сочи» — «Спартак»: все 90 минут смотрел не за игрой, а на ужасное поле

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде, бывший нападающий клуба Никита Баженов после матча красно-белых с «Сочи» (1:1) высказался о качестве поля на стадионе «Фишт».
«Я все 90 минут смотрел не за игрой, а на это ужасное поле для обеих команд. Поле испортило всё впечатление. Ребята боролись больше с полем. «Спартак» пытался показывать свою игру, в которую много играл, были тактические перестановки. «Сочи» тоже было тяжело.
На приём мяча нужна не одна секунда, а три. Чтобы пас отдать, нужно час сидеть. Всё превратилось в борьбу. Я удивляюсь. Такое уже не первый раз. У «Сочи» одно из худших полей в чемпионате.
«Сочи» играл на контратаках, а «Спартак» — первым номером. Было сложно показывать комбинационный футбол. Результат закономерен», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 ноября 2022
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