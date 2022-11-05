Губерниев: судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал судейский скандал в матче «Сочи» и «Спартака» (1:1).
«Я не понял? Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?»— написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги нападающий московского «Спартака» Александр Соболев попал локтем в голову полузащитнику «Сочи» Артуру Юсупову. Главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал за данное нарушение форварду красно-белых жёлтую карточку, которая могла бы стать второй для Соболева в этом матче.
Матч «Сочи» и «Спартака» закончился вничью 1:1, гол в составе гостей забил нападающий Квинси Промес, в составе «Сочи» голом отметился защитник Кирилл Заика.
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- 5 ноября 2022
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