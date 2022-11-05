Жоаозиньо — об отсутствии Гаранина в матче со «Спартаком»: нам никто ничего не объяснял

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо высказался об отсутствии старшего тренера команды Вадима Гаранина в заявке на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).



«Если честно, то не знаю, какая сейчас ситуация с тренером. Как нам объяснили отсутствие Гаранина? Пока игрокам никто ничего не объяснил. Вопросы решает руководство», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что принято решение, что Вадим Гаранин покинет клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем. Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.