Жоаозиньо — об отсутствии Гаранина в матче со «Спартаком»: нам никто ничего не объяснял
Поделиться
Нападающий «Сочи» Жоаозиньо высказался об отсутствии старшего тренера команды Вадима Гаранина в заявке на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).
«Если честно, то не знаю, какая сейчас ситуация с тренером. Как нам объяснили отсутствие Гаранина? Пока игрокам никто ничего не объяснил. Вопросы решает руководство», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что принято решение, что Вадим Гаранин покинет клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем. Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
17:38
-
17:37
-
17:31
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
Партнерский контент