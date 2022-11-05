Кристиан Нобоа выбыл с травмой до конца осенней части чемпионата России

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа пропустит все оставшиеся матчи осенней части Российской Премьер-Лиги, об этом сообщил тренер южной команды Александр Точилин перед встречей с московским «Спартаком» (1:1).

«Отсутствие Кристиана Нобоа в заявке на матч? До окончания осенней части чемпионата он нам, к сожалению, не поможет. У него проблема с мышцей», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

37-летний Нобоа сыграл в 16 матчах РПЛ и кубка России, в которых забил 10 голов и сделал одну голевую передачу. Эквадорский полузащитник входит в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата.

«Сочи» проведёт один матч в рамках чемпионата России с «Химками» 13 ноября, а также в Кубке страны с «Торпедо» и ЦСКА 22 и 26 ноября соответственно.